В Самарской области злоумышленник дал наркотики знакомой, чтобы та избавилась от стресса после развода

Правоохранители изъяли запрещенные вещества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местный житель решил дать наркотики своей знакомой, когда та переживала из-за развода. Сотрудники полиции получили информацию о местоположении мужчины.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранителям удалось задержать подозреваемого в Октябрьске, когда тот приехал сбыть новую партию запрещенных веществ. Полицейские изъяли наркотик и установили, что мужчина может быть причастен к склонению в употреблении.

Рядом с задержанным находилась женщина в состоянии наркотического опьянения. Мужчина признал свою вину, в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Женщину оштрафовали.

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