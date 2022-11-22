Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 ноября 2022 5:56

Самарец проник в дом пенсионерки, чтобы украсть провода и продукты из холодильника

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемый признался в трех кражах

Подозреваемый признался в трех кражах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области местный житель проник в дом к пенсионерке. Он украл у женщины провода и продукты.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый украл из чужого дома медные провода, пять удлинителей и продукты питания. За помощью в полицию обратилась дочь потерпевшей. Она рассказала, что 80-летней пенсионерки не было дома, в тот момент незнакомец проник на территорию, повредив окно, и совершил кражу.

Материальный ущерб оценили в 10 тысяч рублей. Работники пункта приема лома рассказали, что видели подозрительного мужчину. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, ранее уже судимого за подобные преступления. Мужчина признался в трех кражах и рассказал, что продукты съел, а провода сдал. В отношении него возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал