Самарец проник в дом пенсионерки, чтобы украсть провода и продукты из холодильника

Подозреваемый признался в трех кражах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области местный житель проник в дом к пенсионерке. Он украл у женщины провода и продукты.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, подозреваемый украл из чужого дома медные провода, пять удлинителей и продукты питания. За помощью в полицию обратилась дочь потерпевшей. Она рассказала, что 80-летней пенсионерки не было дома, в тот момент незнакомец проник на территорию, повредив окно, и совершил кражу.

Материальный ущерб оценили в 10 тысяч рублей. Работники пункта приема лома рассказали, что видели подозрительного мужчину. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника, ранее уже судимого за подобные преступления. Мужчина признался в трех кражах и рассказал, что продукты съел, а провода сдал. В отношении него возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал