На своп-вечеринке научат экологично разгружать гардероб

Это событие для тех, кто хочет познакомиться с новыми людьми и одновременно обновить свой гардероб экологично, осознанно и без затрат.

В этот раз мероприятие приурочено к Всемирному дню отказа от покупок. Его цель — знакомство с культурой осознанного потребления в области использования и покупки одежды. Здесь можно обменяться вещами, найти то, о чём давно мечтали, но не встречали в обычных магазинах.

Каждый желающий может принести аксессуары, книги, сезонную одежду в хорошем состоянии, а также забрать бесплатно то, что понравится. Такой формат позволит не только сохранить финансы, но и ресурсы планеты. Принести на вечеринку можно не более 10 вещей.

Кроме того, гостей ждёт насыщенная образовательная программа: мастер-классы от стилиста и визажиста об экологичном подходе к созданию образа; дизайнеры-художники продемонстрируют как освежить старую одежду и вдохнуть в неё вторую жизнь.

Соорганизатором мероприятия является волонтёрское объединение «Вторсырьё на благотворительность».

Оставшиеся после вечеринки предметы будут переданы на благотворительность или на переработку как вторсырьё.

Участие в мероприятии бесплатное. Подробную информацию можно найти на сайте Общественного центра Сбера.