В Самаре суд обязал мэрию разработать проекты школ и детсадов в трех районах

Исполнение решения суда будет контролировать самарская прокуратура. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Самары признал незаконным бездействия администрации и обязал ее разработать проекты школ и детских садов в Крутых Ключах Красноглинского района, Волгаре Куйбышевского района и 5-ой Просеке Октябрьского района..

— Жители районов неоднократно обращались в СМИ об отсутствии объектов социальной инфраструктуры, которые обеспечили бы доступность образования, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

По закону в микрорайонах с высокой степенью застройки от места проживания должны быть в доступности образовательные учреждения. Теперь по требованию прокурора и решению суда мэрия Самары разработает проекты для строительства общеобразовательных организаций.

Исполнение решения суда будет контролировать прокуратура Самары.

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