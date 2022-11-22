В Самаре под неработающим светофором столкнулись две легковушки на улице Димитрова

На участке столкнулись две легковушки. Фото: "СамараДТП"

В Самаре очевидцы в социальных сетях поделились кадрами серьезной аварии. На пересечении Московского шоссе и улицы Димитрова столкнулись две легковушки.

По словам пользователей, на участке уже несколько часов не работает светофор. На место прибыли сотрудники дорожной полиции. Горожане сообщают редакции «КП-Самара», что из-за аварии образовалась пробка по Московскому шоссе, в том числе на кольце и по проспекту Кирова.

О пострадавших не сообщается. Соответствующий запрос о получении информации направлен правоохранителям. Обстоятельства происшествия уточняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал