Автобус с 20 вахтовиками опрокинулся на трассе в Самарской области 22 ноября 2022 года

Автобус съехал в кювет и завалился на правый бок Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром во вторник, 22 ноября 2022 года, на трассе Тайдаково – Шигоны – Левашовка в Шигонском районе произошло серьезное ДТП. Около 6:10 вахтовый автобус опрокинулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительной информации, 49-летний водитель автобуса ПАЗ по неустановленной причине съехал в правый кювет. После этого транспорт перевернулся на правый бок. На момент ДТП в салоне находились 20 человек – вахтовики.

Насколько известно, за медицинской помощью обратились два человека. В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте аварии. Они устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают очевидцев.

Полицейские призывают водителей соблюдать ПДД, не превышать скорость и не совершать резких маневров. Также они просят автомобилистов учитывать погодные условия и состояние дороги.

Почему водитель автобуса съехал с дороги - пока неизвестно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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