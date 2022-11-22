Сестринский корпус Иверского монастыря отреставрировали в Самаре

Внутри была сделана облицовка ступеней известняковыми плитами. Фото: госохрана объектов культурного наследия Самарской области

В Самаре завершилась комплексная реставрация памятника архитектуры "Сестринский корпус №1 комплекса Иверского монастыря".

— Там отремонтировали фасады, установили новые окна и двери, смонтировали внутренние перегородки, уложили плитку в коридорах и технических помещениях, — сообщили в управлении госохраны объектов культурного наследия Самарской области.

Помимо этого, в здании уложили паркет в жилых комнатах, сделали облицовку ступеней известняковыми плитами, ограждение лестниц и внутренние инженерные системы.

Все ремонтные и реставрационные работы в Сестринском корпусе Иверского монастыря произвели в рамках федеральной программы, как и в храме в честь Пресвятой Троицы в Утёвке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал