Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 ноября 2022 7:20

В Самарской области водитель отечественной легковушки сбил 16-летнюю девушку

Пешеход переходила дорогу на разрешающие сигнал светофора
Алена ПРОВКИНА
Девушке назначили амбулаторное лечение

Девушке назначили амбулаторное лечение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области вечером, 21 ноября 2022 года, водитель отечественной легковушки сбил 16-летнюю девушку. Он переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в Центральном районе водитель автомобиля «Лада 111740» двигался по улице Максима Горького. На пешеходном переходе автолюбитель сбил несовершеннолетнюю девушку. Она почти завершила движение и шла слева на право.

В результате аварии девушка получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.