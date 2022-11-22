В Самарской области водитель отечественной легковушки сбил 16-летнюю девушку

Девушке назначили амбулаторное лечение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области вечером, 21 ноября 2022 года, водитель отечественной легковушки сбил 16-летнюю девушку. Он переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в Центральном районе водитель автомобиля «Лада 111740» двигался по улице Максима Горького. На пешеходном переходе автолюбитель сбил несовершеннолетнюю девушку. Она почти завершила движение и шла слева на право.

В результате аварии девушка получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства происшествия.