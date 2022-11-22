Ушел героем: в Тольятти простились с сержантом Русланом Усмановым

Родные запомнили Руслана Усманова как отзывчивого и надежного человека
Фото: администрация Тольятти
В понедельник, 21 ноября 2022 года, в Тольятти простились с сержантом Русланом Усмановым. Мужчина геройски погиб в ходе проведения специальной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Автограда.
Проводить Руслана Усманова в последний путь пришли родные и близкие, сослуживцы, а также глава администрации Автозаводского района Юрий Башкиров.
- Руслан Марсович достойно проявил себя на поле боя. Он честно исполнил свой воинский долг. Сержант Усманов мужественно и бесстрашно сражался за мирное небо, за будущее своих детей, за каждого из нас, - сказал глава районной администрации.
По словам близких и сослуживцев, Руслан Усманов был жизнерадостным, отзывчивым и надежным человеком. Он всегда был готов прийти на помощь в трудную минуту и подставить плечо боевым товарищам. Он погиб героем. Таким и останется в сердцах всех, кто его знал.
Юрий Башкиров отметил, что память о Руслане Усманове обязательно будет увековечена. Его воинская доблесть станет примером для подрастающего поколения.
Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Руслана Усманова.
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