Самарцы обсуждают размещение мобилизованных у стадиона «Солидарность Арена»

Жители Самары не увидели ничего необычного в размещении мобилизованных у спортобъекта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 21 ноября 2022 года, появилась информация о размещении мобилизованных у стадиона «Солидарность Арена» в Самаре. Один из местных жителей рассказал, что видел там людей в военной форме, и сделал фото. Новость вызвала ажиотаж среди интернет-пользователей. Многие осудили мужчину.

- Все давно знают, что около стадиона размещены мобилизованные. Их никто не прячет. Чем этому человеку помешали наши ребята? Зачем он снял их? Не нужно заниматься ерундой, - пишут горожане в сети.

В поселении мобилизованных у «Солидарность Арены» нет ничего необычного. Размещение на гражданских объектах не противоречит закону о мобилизации. К слову, ранее подобную практику использовали в Тольятти. В октябре 2022 года часть мобилизованных разместили в общежитии на улице Вокзальной. Как рассказал глава Автограда Николай Ренц, там поселили первых призывников, которые завершали основной этап подготовки и слаживания. Место в военной части освободили для подготовки новоприбывших бойцов.

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