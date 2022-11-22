В Самаре пройдет международный конкурс молодых музыкантов им. Кабалевского

В Самаре пройдет международный конкурс им.Кабалевского

В Самаре пройдет XXVIII международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б.Кабалевского. в юбилейном конкурсе примут участие более сотни юных исполнителей. Открытие конкурса состоится 24 ноября в 18.00 в Самарской государственной Филармонии.

Конкурс им.Кабалевского впервые прошел в Самаре 60 лет назад, поэтому в 2022 году он отмечает юбилей. Первые конкурсы проводились исключительно среди пианистов, однако с 2002 года были введены специальности «композиция» и «музыковедение», с 2004 года – «академическое сольное пение», а с 2018 года – «скрипка и виолончель». С первых дней проведения конкурса партнером стала Самарская государственная филармония.

В этом году уже подано 111 заявок от участников из 12 регионов России и зарубежных стран – 33 в номинации «Фортепиано», 12 – «скрипка», 7 – «виолончель», 37 – «Академическое сольное пение», 8- «Композиция» и 14 – «Музыковедение.

Как рассказали организаторы, в церемонии открытия примут участие сводный хор самарской музыкальной школы № 1 и академический симфонический оркестр под управлением дирижера Филиппо Десси. Также на конкурсе запланировано несколько премьер композиторов Олега Ходоско и Петра Дятлова.