В Самарской области арендатор незаконно занял территорию в 7 тысяч квадратных метров

Только после принудительных мер мужчина приступил к исполнению решения суда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области предприниматель не хотел расставаться с арендованным участком даже после истечения срока соглашения. Мужчина продолжал незаконно работать на стоянке.

По информации ГУФССП России по Самарской области, мужчина занял 7 тысяч квадратных метров. На территории расположил автостоянку для грузовых и легковых автомобилей, а также оградил участок и сделал крышу. Представители администрации после истечения срока договора попросили освободить площадку, но мужчина проигнорировал требования. Тогда суд обязал незаконного арендатора привести участок в его первоначальное состояние, а также взыскал с мужчины исполнительный сбор в размере 50 тысяч рублей.

Должника предупредили о принудительном демонтаже, издержки которого должен будет оплатить мужчина. Тогда предприниматель самостоятельно исполнил решение суда. Работы близятся к завершению.

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