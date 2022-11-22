Жителей Самарской области зовут в лес собирать шишки

Сбор шишек состоится в рамках акции "Сохраним лес" / Фото: vk.com/minleshoz63

Жителям Самарской области предлагают провести четверг, 24 ноября 2022 года, в лесу. Все желающие смогут поучаствовать в сборе сосновых шишек.

- Мероприятие состоится в рамках акции «Сохраним лес». Оно продет в 11:00 в селе Новый Буян Красноярского района, - сообщили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Место сбора участников – ул. Яблоневая, 78 в селе Новый Буян. Акция продлится примерно два часа. Все собранные шишки сдадут в ГБУ «Самаралес». После завершения мероприятия участников ждет обед. Подробная информация представлена здесь.

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