В Самаре воспитательница детского сада «подарила» мошенникам почти 400 тысяч рублей

Женщина лишались крупной суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница наткнулась на мошенников. Злоумышленники продолжают работать по выверенной схеме и представляться сотрудниками банка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, аферисты позвонили потерпевшей и предложили женщине инвестировать деньги в акции известного банка. Воспитательница согласилась и не заподозрила подвоха. Она перевела неизвестным 372 тысячи рублей, после чего мошенники перестали выходить на связь.

Женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжат разыскивать подозреваемых.

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