Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 ноября 2022 8:54

В Самаре воспитательница детского сада «подарила» мошенникам почти 400 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Женщина лишались крупной суммы

Женщина лишались крупной суммы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница наткнулась на мошенников. Злоумышленники продолжают работать по выверенной схеме и представляться сотрудниками банка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, аферисты позвонили потерпевшей и предложили женщине инвестировать деньги в акции известного банка. Воспитательница согласилась и не заподозрила подвоха. Она перевела неизвестным 372 тысячи рублей, после чего мошенники перестали выходить на связь.

Женщина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжат разыскивать подозреваемых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал