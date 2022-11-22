Самарский врач рассказал, что алкоголь повышает риск травм и ожогов в 16-20 раз

Алкоголизм — фактор, отягощающий течение раневого процесса и заживления повреждений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист по травматологии и ортопедии министерства здравоохранения Самарской области Юрий Ларцев рассказал о связи алкоголя и травматизма.

По его словам, риск падения человека в алкогольном опьянении увеличивается в 16 раз, а получения ожога – в 20 раз. Около 20% всех бытовых травм, которые происходят дома, случаются именно с людьми в алкогольном опьянении.

К таким травмам относятся наиболее тяжелые, в числе которых переломы костей, травмы головы, сопровождающиеся черепно-мозговой травмой. Врач отмечает, распространенное мнение о том, что пьяный человек легче переносит повреждение тканей организма, не совсем верно.

Так, организм пьяного человека в момент травмы находится в расслабленном состоянии и, на первый взгляд, повреждение менее существенное, чем могло бы быть. Но чаще всего последствия травмы проявляются позже. Как уверяет специалист, алкоголизм — фактор, отягощающий течение раневого процесса и заживления повреждений.

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