Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Самарской области увеличилось до 14 человек

Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах аварии Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны новые подробности ДТП с участием вахтового автобуса в Шигонском районе. Речь идет о количестве пострадавших. Их количество возросло.

- В настоящий момент за медицинской помощью обратились 14 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, ДТП произошло около 6 утра 22 ноября 2022 года на трассе Тайдаково – Шигоны – Левашовка. Водитель автобуса ПАЗ по неизвестной причине съехал в кювет. Там транспорт опрокинулся на правый бок. На момент ДТП в салоне находились 20 вахтовиков. По первоначальным данным, за медпомощью обратились 2 человека. Теперь количество пострадавших возросло. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

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