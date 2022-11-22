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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 9:27

В Самарской области росгвардейцы задержали мужчину, числившегося в федеральном розыске

Злоумышленник хотел скрыться от суда
Алена ПРОВКИНА
Преступника передали сотрудникам полиции

Преступника передали сотрудникам полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Чапаевск Самарской области сотрудники Росгвардии задержали преступника. Он находится в федеральном розыске.

По информации пресс-службы УФСВНГ по Самарской области, вечером экипаж вневедомственной охраны патрулировал территорию города. Сотрудники заметили мужчину, который вел себя подозрительно. Пешеход увидел служебный автомобиль, ускорил шаг и попытался скрыться. Росгвардейцы задержали мужчину.

Специалисты установили его личность, проверив информацию по базе данных. Оказалось, мужчина числится в федеральном розыске, он прятался от суда. Жителя Чапаевска передали сотрудникам полиции.

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