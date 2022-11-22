Суд изменил основание увольнения экс-главы Отрадного в связи с обвинительным приговором

Суд согласился с доводами прокурора, что решение об отставке по собственному желанию является необоснованным. Фото: администрация Самары

Суд изменил основание увольнения бывшего главы Отрадного Александра Бугакова с отставки по собственному желанию на увольнение в связи с обвинительным приговором.

Ранее сообщалось, что глава ушел в отставку по собственному желанию, решение о досрочном прекращении полномочий приняла дума г.о. Отрадный. Теперь оно признано незаконным.

Обвинительный приговор вступил в силу 21 сентября этого года. Александра Бугакова признали виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб.

Суд согласился с доводами прокурора о том, что решение об отставке по собственному желанию является необоснованным. На данный момент решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-главы возбудили в сентябре 2021 года. Из-за действий чиновника предприятию теплоснабжения был нанесен ущерб в размере 2,9 миллионов рублей.

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