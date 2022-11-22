Тепловоз сбил насмерть 61-летнего мужчину в Самарской области

Следователи проводят проверку по факту трагедии на железной дороге / Фото: Центральное МСУТ СК России

Правоохранители разбираются в смертельном ЧП на железной дороге в Самарской области. В субботу, 19 ноября 2022 года, на четвертом пикете 1074 км перегона «Новокуйбышевск – Липяги» под колесами тепловоза погиб 61-летний мужчина.

– Машинист пытался предотвратить наезд. Они применил экстренное торможение и подавал мужчине громкий сигнал. Однако избежать смертельного травмирования не удалось, – сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.

В настоящее время следователи проводят по факту случившегося проверку. Они устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Также правоохранители оценят действия ответственных лиц.

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