Самарская область и Наманганская область Узбекистана заключили соглашение о сотрудничестве

За шесть месяцев этого года рост внешнеторгового оборота увеличился в полтора раза. Фото: правительство Самарской области

Самарскую область с рабочим визитом посетила делегация из Республики Узбекистан. Главными итогами стали: контракты на 75 миллионов долларов, курсы изучения русского языка, стажировки врачей и более 400 видов продукции узбекских предприятий.

Иностранная делегация из 70 человек познакомилась с инвестиционным потенциалом и инфраструктурой Самарской области. В ходе встречи было заключено соглашение о сотрудничестве регионов в разных сферах.

— Такой многопрофильный визит свидетельствует о переходе нашего сотрудничества на новый уровень практического взаимодействия. Отношения между Самарской областью и Республикой Узбекистан последние четыре года развиваются динамично, — сказал Дмитрий Азаров.

А в апреле этого года Узбекистан посещала делегация Самарской области. По итогам визита были достигнуты договоренности в промышленной сфере, текстильной отрасли, торговле, сельском хозяйстве. Во время ответного визита сферы расширились до медицины, образования и строительства.

За шесть месяцев этого года рост внешнеторгового оборота увеличился в полтора раза. Узбекистанские партнеры заинтересованы и в опыте самарских врачей, особенно в диагностике и лечении заболеваний сердца. В рамках визита подписано еще и соглашение о сотрудничестве с самарским кардиологическим диспансером имени В.П. Полякова.

За несколько дней визита делегация Узбекистана реализовала целый ряд проектов по увеличению объема товарооборота. На выставке товаров из Наманганской области было представлено более 400 видов продукции от 70 предприятий.

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