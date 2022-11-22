В Самарской области общественники разберутся в качестве укладки дорожного полотна

У активистов возникли претензии к одному из участков дороги в Жигулевске. Фото: Народный фронт Самарской области

Самарские общественники намерены разобраться с качеством укладки асфальта в регионе. В частности, у них возникли претензии к одному из участков в Жигулевске. Жители города сообщили активистам Народного фронта, что работы там велись во время обильных дождей.

– Труд, конечно, отчаянный, но совсем не эффективный. Такая укладка противоречит строительной норме СНиП 3.06.03-85, в которой указано требование об укладке асфальта исключительно на сухое основание, – отмечают в Народном фронте Самарской области.

Активисты намерены разобраться в сложившейся ситуации. Они переживают, что такой ремонт будет весьма недолговечным.

– Я уверен, что когда мы приедем посмотреть эту дорогу летом 2023 года – она будет вся в ямах. Мы намерены взять керны на экспертизу и посмотреть, насколько «хорошо» была выполнена работа, – отметил член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Лушин.

Общественники уже отправили обращение в региональный минтранс, попросив властей разобраться в ситуации.

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