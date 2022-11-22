В Сызрани руководитель учебного учреждения и его супруга похитили 2,5 млн рублей

В скором времени пара предстанет перед судом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани на скамье подсудимых окажутся местные супруги, работающие в одном из частных учреждений дополнительного образования. Выяснилось, что муж и жена похитили около 2,5 млн. рублей, которые были выделены на реализацию нацпроекта. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили, что преступления были совершены в период с ноября 2019 по сентябрь 2020 года. 51-летний мужчина числился директором учреждения, его 43-летняя супруга – преподавателем. В рамках нацпроекта «Демография» организация получила около 2,5 млн. рублей. Средства должны были быть направлены на обучение лиц в возрасте 50+. Однако в ходе расследования выяснилось, что супруги не проводили занятия, а полученные деньги забрали себе.

– Директор распорядился перевести деньги по фиктивным договорам и актам выполненных работ на расчетный счет подконтрольной ему организации. После этого он получил похищенные деньги в кассе одного из городских банков, – рассказали в региональном ГУ МВД.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств». Все материалы уже переданы в суд. Также удовлетворены ходатайства об аресте 6,2 млн. рублей, принадлежащих обвиняемым, и возможной конфискации имущества.

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