В Самарской области на 90% завершили строительство нового корпуса Кинель-Черкасской больницы

В регионе продолжают строительство новой больницы. Фото: минздрав

В Самарской области в скором времени завершат строительство нового корпуса Кинель-Черкасской больницы. Здание возвели в рамках регионального проекта по модернизации здравоохранения.

По информации минздрава по региону, строительство нового отделения больницы начали в июне 2022 года. Специалисты уже завершили работы на 90%. На данный момент идет обустройство входных групп, монтаж вентиляции и пожарной сигнализации. В корпусе планируют организовать удобное зонирование для комфорта пациентов и персонала.

Модернизация звена здравоохранения реализуется в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В текущем году обновили 17 медподразделений.

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