Самарский областной противотуберкулезный диспансер поддержат депутаты «Единой России»

Помимо ремонта здания деньги предусмотрели на укрепление материально-технической базы медучреждения. Фото: Самарская губернская дума

Депутаты партии «Единая Россия» планируют поддержать стационар Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Постникова.

На капитальный ремонт корпусов хотят выделить дополнительные средства. Руководитель парламентской фракции Александр Живайкин рассказал, что депутаты уже внесли необходимые поправки к проекту бюджета на три года. В течение этого периода сумма может составить 30 миллионов рублей.

Помимо ремонта здания денежные средства предусмотрели и на укрепление материально-технической базы медучреждения. В бюджет внесли поправки и по поводу строительства дорог и спортивных сооружений, ремонта общеобразовательных учреждений, поддержки агропрома. Общая сумма поправок составила более 2 миллиардов рублей.

Все поправки депутатов обобщат и направят в правительство Самарской области. Только после этого главный финансовый документ губернии будет принят в окончательном варианте.

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