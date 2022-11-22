Битва с красно-белыми ходоками: «Крылья Советов» сняли ролик в стиле «Игры престолов» перед матчем со «Спартаком»

Дом "КС" готовится к битве на Волге с красно-белыми ходоками Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

В среду, 23 ноября 202 года, в Самаре пройдет матч пятого тура Кубка России по футболу. На поле стадиона «Солидарность Арена» сыграют местные «Крылья Советов» и московский «Спартак». Перед игрой самарский клуб выпустил для болельщиков забавное видео по мотивам популярного сериала «Игра престолов».

Одним из героев видео стал лучший бомбардир «Крыльев Советов» в истории Кубка России Дмитрий Цыпченко. Он исполнил роль короля, которому с важными новостями приходит рыцарь (КВНщик Александр Русскин). Главе Дома «КС» сообщают о возвращении Кубка и что он нужен в битве на Волге.

– А кто на нас нападает? Белые ходоки? – спрашивает король.

– Красно-белые ходоки, – отвечает рыцарь.

– Да, много наших они забрали, – комментирует глава Дома «КС».

Фанаты положительно оценили креатив самарской команды. Особенно отсылку к игрокам, которые ушли из «Крыльев Советов» в «Спартак». Среди них: Александр Соболев, Антон Зиньковский, Никита Чернов, Данил Пруцев. В комментариях под видео болельщики отмечают, что после такого «кино» самарцы должны порвать красно-белых, а Дмитрий Цыпченко – лично забить им гол.

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