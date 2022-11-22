В поселке Рощинский Самарской области отметили постоянные перебои в работе теплоснабжения

В домах наблюдаются перебои в подачи тепла Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В поселке Рощинский Волжского района Самарской области многие семьи остались без отопления. Теплоснабжающия компания долгое время бездействовала.

По информации прокуратуры Самарской области, компания не только оставила жильцов без отопления, но и не провела ремонт изношенных участков тепловых сетей. Из-за этого произошли множественные порывы на трубопроводе. Сотрудники ведомства вмешались в работу организации и указали на нарушения требований законодательства.

Главного инженера организации и саму компанию привлекли к административной ответственности. Теперь руководство обязано полностью обновить трубопровод ГВС, протяженность которого составила 2,5 км.

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