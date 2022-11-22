Появились кадры строительства новой школы на 1600 мест в Тольятти

В данный момент готовность объекта превышает 70%. Фото: скриншот с видео

В Автозаводском районе Тольятти продолжается строительство новой современной школы. Власти поделились кадрами со строительной площадки и показали, как продвигаются работы.

На записи видно, что фасад здания уже окрасился в яркие цвета. В помещениях продолжаются работы по внутренней отделке. Отдельного внимания заслуживает бассейн, а также будущие классы – они получились очень уютными. Кроме того, на территории учреждения появилось большое игровое поле, детские и спортивные площадки.

Напомним, в дальнейшем классы оборудуют современной техникой. В помещениях также будут установлены лифты.

Новая школа сможет принять 1600 учеников. В настоящий момент готовность объекта превышает 70%. Завершить строительство планируется до конца года.

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