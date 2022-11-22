В Кинельском районе семьи мобилизованных получили помощь

Дров семье Абаевых хватит надолго. Фото: Елена ЧЕЧЕНИНА

Заготовка дров и корма животным на зиму, ремонтные работы и обустройство – раньше эти обычные сельские заботы лежали на мужчинах. Сегодня, когда некоторые из них были призваны в ряды вооруженных сил России, чтобы защищать интересы страны в ходе спецоперации, их семьи поддерживают и помогают им.

Например, в Кинельском районе Самарской области адресное оказание помощи семьям мобилизованных и действующим военнослужащим отлажено четко.

- В сельском поселении Сколково Кинельского района проживает несколько семей мобилизованных. Со всеми мы находимся в контакте, собираем информацию о том, чем им нужно помочь, и организуем все, что необходимо. Некоторым уже оказана помощь, о которой они запрашивали, по остальным ситуация «взята на карандаш» и будет отработана в ближайшие дни, - поделился глава поселения Сколково Вячеслав Поляков.

От местных аграриев передано 15 тонн зерна. Только сегодня 20 мешков пшеницы получила семья Афиногеевых из поселения Сколково, чей сын Вячеслав был недавно мобилизован. Каждый мешок стоит 600 рублей, вместе с доставкой получается круглая сумма, да и хлопоты.

- Большое спасибо, этого хватит на год для наших кур и уток, - благодарит администрацию мама бойца Валентина Афиногеева.

Программа помощи распространяется также на семьи действующих военных. На днях администрация Кинельского района обеспечила дровами семью Руслана Абаева, проживающую в селе Бузаевка. Руслан награжден медалью «За Отвагу».

Вопрос оказания всесторонней помощи военнослужащим и членам их семей находится на постоянном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Регион первым в стране приступил к созданию системы социальных паспортов каждой семьи защитников Отечества. Губернатором была поставлена задача всем главам муниципальных образований совместно с социальными службами выявить все семьи военнослужащих, уточнить их потребности и оказывать адресную помощь по всем возникающим вопросам – от предоставления медицинской помощи, устройства детей в школу или детский сад до устранения коммунально-бытовых вопросов.

Чтобы обеспечить оперативный сбор информации о мерах поддержки для семей граждан, призванных на военную службу, и контроля их исполнения в Самарской области была разработана цифровая платформа социального паспорта семьи военнослужащего. Система позволит не только отслеживать уже получаемые семьями меры поддержки, но и оперативно реагировать на новые обращения.

Сейчас система проходит тестирование и вскоре будет запущена в регионе. При этом цифровая платформа призвана дополнять, а не заменять живое общение с семьями военнослужащих. Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность прямого контакта, личного общения с семьями военнослужащих.