Секс-игрушки и карты таро: как россияне справлялись со стрессом в 2022 году

В 2022 году жители России стали переедать на фоне стресса Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители России в 2022 году стали чаще интересоваться антистресс-товарами. Среди самых популярных, которые пользователи покупали в онлайн-магазинах для борьбы с перенапряжением, оказались сладости, витамины и секс-игрушки, пишет ФАН.

По данным аналитиков, которые проводили исследование, россияне также стали активнее интересоваться астрологией и покупать карты таро. Спрос на них вырос на 42%. Кроме того, выросла популярность БАДов. Среди них: добавки для похудения (25%), суставов (42%), волос (32%) и пищеварения (29%).

Эксперты отмечают, что в 2022 году россияне стали чаще интересоваться консультациями психологов и начали переедать на фоне стресса. Многие бросились заказывать через интернет чипсы и сухарики, зефир, пастилу и мармелад, а также торты, пирожные и выпечку.

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