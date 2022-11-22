Самарцам назвали топ-3 популярных городских маршрута, которые будут обновлены в 2023 году

Работы на дорожных объектах запланированы в рамках нацпроекта. Фото: администрация Самары

Стали известны самые популярные самарские маршруты, которые планируется обновить в 2023 году. Информацию озвучили в администрации города.

– При формировании плана ремонтной кампании свою роль играет несколько факторов. В их числе – обращения горожан и предписания органов ГИБДД, которые акцентируют внимание на наиболее нуждающихся в ремонте участках дорог, – отметили в мэрии.

В список дорог, которые будут отремонтированы в следующем году в рамках дорожного нацпроекта, попали три участка. Третье место заняла улица Революционная. Здесь ремонт будет выполнен в границах улицы Гагарина и Московского шоссе.

На втором месте оказалась улица Уральская. Работы на дорожном объекте стартуют от развязки улицы Утевской и Кряжского шоссе до улицы Барнаульской.

Первое место заняла улица Алма-Атинская, которая уже заметно преобразилась в текущем году. В планах на следующий год – ремонт на участке от улицы Республиканской до улицы Стара-Загора.

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