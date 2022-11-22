Для самарских самозанятых 26-27 ноября 2022 года пройдут бизнес-выходные

Участников ждут встречи со спикерами, мастер-классы, консультации. Фото: министерство экономического развития Самарской области

На текущей неделе в региональном центре «Мой бизнес» состоятся бизнес-выходные. Самозанятые примут участие в образовательных мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Действуй. Твори. Люби».

Участников ждет разнообразная программа: консультации, бизнес-завтраки, мастер-классы по маркетингу и выходу на маркетплейсы, обсуждение лучших практик в сфере продаж, а также выступление ведущих региональных спикеров. В их числе – владелица сети детских центров «Вундеркинд» Наталья Виханова, модельер Маша Горячева, наставник предпринимателей по развитию клиентского сервиса Юлия Романеева.

Отметим, что самозанятость завоевала популярность у жителей губернии. Регистрацию прошли более 146 тысяч человек, и все они получают поддержку от регионального правительства.

– Мы подходим к поддержке самозанятых комплексно. Часто начинающим предпринимателям необходимы теоретические и практические знания, они нуждаются в советах более опытных коллег. Мы объединяем все эти потребности в единые образовательные программы и приглашаем самозанятых к участию во всех бизнес-событиях региона, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предстоящие бизнес-выходные пройдут 26 и 27 ноября 2022 года. Ознакомиться с полной программой мероприятия можно по ссылке.

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