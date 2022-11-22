В Самаре откроется первая социальная гостиница для женщин с детьми в трудной ситуации

Фото: Самарская губернская дума

Куйбышевском районе областной столицы выходит на финишную прямую ремонт двухэтажного здания, в котором откроется первая в городе государственная социальная гостиница для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

21 ноября оценить ход работ приехали депутаты Самарской губернской думы, которые рассматривают вопрос выделения дополнительных средства на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В здании завершается замена инженерных сетей и внутренняя отделка помещений. Также парламентариям рассказали, что в 2023 году планируется утеплить фасад и обеспечить доступные условия для маломобильных граждан.

Социальная гостиница рассчитана на 36 койко-мест. Постояльцам гостиницы предоставят все необходимое: спальное место, питание, содействие для связи с родными. Специалисты Центра помогут каждой женщине проанализировать сложившуюся ситуацию, найдут варианты для дальнейшего жизнеустройства и окажут поддержку в воплощении этого плана в жизнь.

- Для такого ответственного направления, как оказание, по сути, экстренной помощи женщинам с детьми, очень важно, когда есть именно государственная структура – социальная гостиница. Мы увидели хорошее качество работ, в здании сделан современный ремонт. Предусмотрено все, что необходимо для жизни здесь беременных женщин, женщин с детьми. Опыт использования денежных средств комплексный и системный. В подобных учреждениях очень нуждаются люди, - отметила первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова.

Высокую оценку дала и заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Юлия Хаджиева.

Депутаты парламентской фракции «Единая Россия» вышли с предложением о выделении дополнительных 100 млн рублей на капремонт, пожарную и антитеррористическую безопасность социальных учреждений в законе «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Я надеюсь, что в правительстве Самарской области будут изысканы средства, что нас поддержит губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, наши коллеги - депутаты, чтобы социальным учреждениям в следующем году было уделено особое внимание. Дома ребенка, приюты, пансионаты для инвалидов… Это социальные учреждения, где находятся люди, нуждающиеся в особой защите государства и наша задача – создать для них безопасные, современные и комфортные условия, - подчеркнула первый вице-спикер думы Марина Антимонова.