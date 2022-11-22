В Самаре директор МП «Благоустройство» получил предостережение за плохую уборку дорог

Меры были приняты по итогам оперативного совещания.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Октябрьского района Самары провела совещание с руководством местной администрации. На повестку дня был вынесен вопрос качества уборки дорог в зимний период.
Как сообщили власти Октябрьского района, 27 адресов уже были обследованы. По итогам проверки управляющим компаниям были направлены предостережения. Помимо УК, предостережения получил директор МП «Благоустройство».
– Прокуратура направила руководителю предприятия предостережение о недопустимости нарушений закона. Также была разъяснена установленная законодательством ответственность за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети, – рассказали в прокуратуре Октябрьского района.
По итогам совещания на территории района был создан специальный штаб. Он будет отслеживать некачественную уборку и оперативно устранять нарушения.
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