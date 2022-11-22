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НовостиОбщество22 ноября 2022 13:30

В правительстве Самарской области обсудили исполнение бюджета 2022 года

Общая сумма расходов региональной казны сейчас составляет 235,8 млн рублей
Илона МАЙСКАЯ
Власти региона намерены полностью освоить все ресурсы до конца 2022 года

Власти региона намерены полностью освоить все ресурсы до конца 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 21 ноября 2022 года, в правительстве Самарской области прошло еженедельное оперативное совещание. Его провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Участники мероприятия, в числе которых министры и главы муниципалитетов, обсудили ход реализации нацпроектов, вопросы исполнения бюджета и меры поддержки для семей мобилизованных.

По словам министра управления финансами Андрея Прямилова, в настоящее время общий объем расходов бюджета Самарской области составляет 235,8 млн рублей. Это 73,3% от годового плана. Данный показатель значительно выше, чем в 2021-м.

Регион показывает высокую степень реализации национальных проектов. К примеру, уровень исполнения проекта «Жилье и городская среда» достиг 93,2%, «Формирование комфортной городской среды» - 99,1%, «Чистая Волга» - 87%, а «Экология» - 81,6%.

- Я поставил перед коллегами задачу обеспечить полное освоение тех ресурсов, которые мы получаем. Мы идем достаточно уверенно, находимся в «зеленой зоне». Без проблем не обходится, но мы их оперативно решаем. Для этого и нужны такие совещания, - отметил Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор подчеркнул, что до конца 2022 года Самарская область выполнит планы по большинству задач на 100%.

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