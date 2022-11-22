В правительстве Самарской области обсудили исполнение бюджета 2022 года

Власти региона намерены полностью освоить все ресурсы до конца 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 21 ноября 2022 года, в правительстве Самарской области прошло еженедельное оперативное совещание. Его провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Участники мероприятия, в числе которых министры и главы муниципалитетов, обсудили ход реализации нацпроектов, вопросы исполнения бюджета и меры поддержки для семей мобилизованных.

По словам министра управления финансами Андрея Прямилова, в настоящее время общий объем расходов бюджета Самарской области составляет 235,8 млн рублей. Это 73,3% от годового плана. Данный показатель значительно выше, чем в 2021-м.

Регион показывает высокую степень реализации национальных проектов. К примеру, уровень исполнения проекта «Жилье и городская среда» достиг 93,2%, «Формирование комфортной городской среды» - 99,1%, «Чистая Волга» - 87%, а «Экология» - 81,6%.

- Я поставил перед коллегами задачу обеспечить полное освоение тех ресурсов, которые мы получаем. Мы идем достаточно уверенно, находимся в «зеленой зоне». Без проблем не обходится, но мы их оперативно решаем. Для этого и нужны такие совещания, - отметил Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор подчеркнул, что до конца 2022 года Самарская область выполнит планы по большинству задач на 100%.

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