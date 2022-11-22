МегаФон стал мобильным партнером футбольного клуба «Крылья Советов»

Документ предусматривает реализацию совместных проектов и взаимодействие в сфере телекоммуникационных услуг.

«Рады начать сотрудничество с МегаФоном. Я уверен, что наша совместная работа принесет много пользы не только обеим сторонам, но и футболу в целом. Мы готовим для болельщиков ряд интересных активностей. Общение и футбол — это неразрывные понятия, и мы совместно с партнером постараемся найти новые решения и возможности в общении с нашей аудиторией», — сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.

Также оператор обеспечивает полное покрытие своей сетью всех зон на зрительской и тренировочной площадках клуба.

«Футбол — один из любимейших видов спорта жителей Самары, во многом благодаря успехам команды “Крылья Советов”. МегаФон много лет поддерживает развитие футбола, в том числе, создавая лучшие условия для общения болельщиков на спортивных объектах. Indoor-покрытие на стадионе “Солидарность Самара Арена” обеспечивает зрителей интернетом на самых высоких скоростях, чтобы они могли делиться фото и видео ярких моментов матчей в Сети без задержек», — отметил Максим Токаренко, директор МегаФона в Самарской области.

Во время домашних игр на стадионе болельщики прокачивают в среднем более 780 гигабайт данных. Такого объёма достаточно для того, чтобы шесть тысяч раз посмотреть видео тренировки «Крыльев» на официальном YouTube-канале. Гости из других регионов также активно пользуются связью и передачей данных МегаФона во время игр. К примеру, на встрече между ПФК «Крылья Советов» и ФК «Ростов» наибольший онлайн-трафик прошел через смартфоны зрителей из Москвы, Саратова, Оренбурга, Йошкар-Олы и Ростова-на-Дону.

Компания «МегаФон» — многолетний партнер Российского футбольного союза. Сотрудничество длится с 2010 года. В его рамках реализованы большие социальные и стратегические проекты, включая «Будущее зависит от тебя» — федеральное первенство для детей-сирот, направленное на их физическое развитие и социализацию в обществе.