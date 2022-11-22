Виктор Кузнецов рассказал о поправках «Единой России» в бюджет Самарской области на 2023-2025 годы

В региональной казне предусмотрели значительные средства на соцподдержку населения / Фото: Единая Россия

Бюджет Самарской области на 2023-2025 годы получился социально ориентированным. В региональной казне предусмотрены значительные средства на соцподдержку населения.

- В то же время бюджет продолжает тенденцию на реализацию важнейших госпрограмм и проектов, реализуемых в Самарской области, в том числе и народной программы партии «Единая Россия», - прокомментировал председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестполитике губдумы Виктор Кузнецов.

Депутат отметил, что в адрес комитета поступили несколько поправок от фракции «Единая Россия». Они предусматривают увеличение средств на отдых и оздоровление детей, оснащение лечебных учреждений резервными источниками электроснабжения, а также дополнительное финансирование на модернизацию АПК, на выплаты субсидий, на поддержку животноводства и т.д.

Напомним, сегодня Госдума одобрила во втором чтении бюджет РФ на 2023-2025 годы. Он был принят с поправками «Единой России», которые предусматривают финансирование мер социальной поддержки и исполнение основных положений народной программы партии.

Поправки «ЕР» касаются сфер образования и здравоохранения, поддержки НКО, сферы культуры и т.д. К примеру, финансирование соцсферы будет увеличено на 1 трлн рублей. На столько же вырастут расходы на здравоохранение.

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