Самарская область перевыполнила план по ремонту дорог в рамках нацпроекта

Активно велись не только ремонтные, но и строительные работы. Фото: правительство Самарской области

В 2022 году Самарская область перевыполнила план по дорожному нацпроекту. В регионе ввели в эксплуатацию 92 дороги общей протяженностью 318,52 км. При этом изначально работы были запланированы на 51 участке. Информацию сообщили в областном правительстве.

– Из общего числа дорог почти 245 км – региональные. Еще свыше 57 км – это дороги Самары и 16 км – в Тольятти, – отмечают региональные власти.

Активно велись не только ремонтные, но и строительные работы. Так, движение по одному из важных инфраструктурных объектов удалось открыть на год раньше срока. Речь идет о двухуровневой развязке на улице Ново-Садовой в Самаре. Путепровод будет полностью введен в эксплуатацию в 2023 году.

Отмечается, что в текущем году регион получил дополнительно 2 млрд. 250 млн. рублей на модернизацию региональных и межмуниципальных дорог.

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