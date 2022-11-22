Дмитрий Азаров проверил качество ремонта школ в городе Снежное ДНР

Сегодня школы встречают учеников и преподавателей в обновленном виде. Фото: Андрей Савельев

Самарская область продолжает оказывать помощь городу-побратиму Снежное ДНР. Благодаря поддержке региона в городе обновилось несколько школ. Качество выполненного ремонта во вторник, 22 ноября, проверил губернатор Дмитрий Азаров.

В частности, ремонтные работы были выполнены в средней школе №6. Она была построена в 1954 году и с тех пор обновлялась лишь косметически, за счет родителей. Благодаря капремонту в школе преобразились учебные классы, столовая, актовый и спортзалы, а во дворе появились спортплощадки и беговые дорожки. Теперь 400 школьников смогут получать образование в комфортных условиях.

– Ту работу, которую самарские строители выполнили в такой короткий срок, оценю, как отличную. Только благодаря России у нас произошли такие существенные перемены, – поделилась директор МБОУ «Средняя школа №6» Галина Наквасина.

Преподаватели поблагодарили губернатора и жителей региона за помощь. Фото: Андрей Савельев

В дальнейшем на базе школы появится музей. Он разместится в двух залах. Первый расскажет историю становления Снежного и школы, а второй будет посвящен героям Великой Отечественной войны и освободителям Донбасса. Школа также получила необычный подарок – модель легендарного самолета ИЛ-2, который в годы ВОВ изготавливался в Куйбышеве. Его передал Дмитрий Азаров.

Масштабные изменения произошли и в школе №4. Ранее в здании протекала кровля, не работал спортзал, в аварийном состоянии находился 4-й этаж. Теперь все проблемы устранены.

– Наша гордость – новые спортзал и пищеблок. И, конечно, отремонтированный четвертый этаж – он был в плачевном состоянии, не работал более 15 лет. Все очень благодарны жителям Самарской области, губернатору Дмитрию Азарову, – отметил директор школы №4 Михаил Ткаченко. Он также вручил главе региона благодарственное письмо и подарок – картину с изображением учебного заведения.

Капитальный ремонт также был выполнен в школе №8. В дальнейших планах – обновление школы №1, которая является самой крупной в городе. Об этом просили жители Снежного и нашли поддержку. Уже сейчас в школу завезли ноутбуки, мебель, дневники для детей и другие необходимые вещи.

– Хочу пожелать ученикам успехов, настойчиво овладевать знаниями, расти умными, успешными, талантливыми людьми, настоящими патриотами нашей великой страны, на радость своим родителям, – обратился к собеседникам Дмитрий Азаров.

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил главу региона и жителей за помощь в восстановлении мирной жизни на Донбассе.

– Жители Снежного относятся с благодарностью ко всему, что делает Самарская область. Донбасс в долгу не останется. Нам немножко встать, отряхнуться от того, что наделала война, безвременье, когда здесь была Украина. А дальше – работать и трудиться на благо нашей большой Родины, – подчеркнул Денис Пушилин.

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