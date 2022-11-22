Тольяттинская компания «ВИП-УНИВЕРСАЛ» повысила эффективность с помощью бережливого производства

Предприятие специализируется на покрытии автомобильных деталей катафорезным грунтом. Фото: правительство Самарской области

В рамках нацпроекта «Производительность труда» компания «ВИП-УНИВЕРСАЛ» в Тольятти внедрила технологию бережливого производства. Предприятие специализируется на покрытии автомобильных деталей для рынка запасных частей катафорезным грунтом.

Компания совместно с сотрудниками Регионального центра компетенций (РЦК) на протяжении полугода оптимизировала поток продукта. В результате время протекания процесса уменьшилось на 16%, а запасы в потоке пилотного участка сократились на 65%. Выработка при этом увеличилась.

– Благодаря оптимизации хранения деталей на складе, перепланировке производственного участка и переносу упаковочного материала мы получили ощутимый эффект, – рассказал руководитель проектов РЦК Илья Арискин.

В Самарской области 142 предприятия являются участниками нацпроекта. К концу 2024 года бережливое производство планируется внедрить на 250 крупных и средних предприятиях с годовой выручкой более 400 млн. рублей.

При этом помощь РЦК – не единственная поддержка участников нацпроекта. Они также могут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль и льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности.

Для участия в нацпроекте необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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