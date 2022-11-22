В Тольятти ревнивый мужчина зарезал свою бывшую жену

Сейчас подозреваемый находится под стражей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Кровавая драма разыгралась в Тольятти в ноябре 2022 года. Ссора между бывшими супругами переросла в поножовщину и закончилась гибелью одного из них. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.
Трагедия произошла в Автозаводском районе. Следствие полагает, что 36-летний тольяттинец приревновал свою экс-возлюбленную и ударил ее ножом в живот. От полученных травм женщина скончалась.
В отношении ревнивца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.
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