В Тольятти ревнивый мужчина зарезал свою бывшую жену

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кровавая драма разыгралась в Тольятти в ноябре 2022 года. Ссора между бывшими супругами переросла в поножовщину и закончилась гибелью одного из них. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Трагедия произошла в Автозаводском районе. Следствие полагает, что 36-летний тольяттинец приревновал свою экс-возлюбленную и ударил ее ножом в живот. От полученных травм женщина скончалась.

В отношении ревнивца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.

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