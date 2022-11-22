«У вас очень достойные студенты»: Лариса Долина провела мастер-класс для учащихся СГИК

Лучшие студенты вуза приняли участие в интенсиве и личном мастер-классе от Народной артистки РФ.

С 18 по 22 ноября 2022 года на базе СГИК работала Музыкальная академия Ларисы Долиной. Лучшие студенты вуза приняли участие в интенсиве и личном мастер-классе от Народной артистки РФ. В конце всех участников ждал гала-концерт, подготовка к которому оказалась очень волнительной.

– Я надеюсь, что наше сотрудничество и подготовка к гала-концерту позволили им избавиться от волнений. На репетиции я заметила, что многие из них были гораздо спокойнее, увереннее, – поделилась Лариса Долина.

Во вторник, 22 ноября, Лариса Долина провела открытый мастер-класс, на котором детально проработала с участниками все азы музыкального мастерства. Финальным этапом интенсива стал гала-концерт. На сцену вышли студенты Самарского института культуры, педагоги и наставники.

Отметим, что СГИК стал первым «пилотом», с которым Музыкальная академия Ларисы Долиной подписала соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан в мае текущего года. Артистка отмечает: такое решение ее ни разу не разочаровало.

– У вас есть очень достойные студенты, мне было приятно слышать многих из них. Слышно школу, правильное понимание музыки и то, что они идут по правильному пути. Проводится большая работа, это очень похвально, – подчеркнула Лариса Долина.

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