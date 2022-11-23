В Самарской области банкрот сам у себя украл автомобиль, чтобы не лишиться имущества

Мужчина попался на вранье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьске Самарской области местный житель решил схитрить и спрятать свой автомобиль. Мужчина проходил процедуру банкротства.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, горожанин обратился в полицию и рассказал, что за кладбищем, где стояла его машина, ее не оказалось. Сотрудники правоохранительных органов предупредили, что за ложные сведения заявитель может понести уголовную ответственность.

Мужчина не испугался и продолжил стоять на своем. Как оказалось, автомобиль сломался, и заявитель сдал его в пункт приема лома, получив 11 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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