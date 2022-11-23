В Самаре угонщик не смог справиться с автомобилем и решил его поджечь

Два автомобиля сгорели из-за угонщика. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре местный житель хотел угнать отечественный автомобиль, но сработала сигнализация. Преступник разозлился и решил отомстить машине.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в Промышленном районе города очевидцы сообщили, что горит отечественный автомобиль «ВАЗ 21074». Огонь перекинулся на припаркованную рядом иномарку. Сотрудники полиции изъяли камеры видеонаблюдения с ближайшего дома и смогли опознать поджигателя. Как оказалось, мужчина не смог угнать автомобиль.

Со слов злоумышленника, из-за сработавшей сигнализации заблокировался руль. Мужчина не смог справиться с эмоциями, поджог тряпку и бросил ее на заднее сиденье. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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