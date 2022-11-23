Жительница Самарской области оформила кредиты и отдала мошенникам почти 2 миллиона рублей

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 45-летняя жительница Сызрани, которая работает специалистом машиностроительного завода, поверила мошенникам и отдала почти 2 миллиона рублей.

— Женщине позвонил незнакомец, он представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Звонившему удалось убедить женщину, что единственным выходом является взять встречный кредит и временно перевести деньги на «безопасный счет». Жительница Сызрани сделала все, что велел ей лже-сотрудник банка. Таким образом, она «подарила» мошенникам 1 миллион 840 тысяч рублей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские напоминают, что сотрудники банка никогда не звонят сами с информацией о подозрительных действиях с банковской картой и не просят назвать реквизиты карт.

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