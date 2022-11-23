Самара стала одним из популярных авианаправлений осени 2022 года

Средний чек перелета в Самару был равен 6060 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитики сервиса путешествий Туту составили рейтинг городов, куда чаще всего путешествовали осенью 2022 года, Самара вошла в топ-20.

Как сообщает пресс-центр сервиса, Самара оказалась на 13 месте в рейтинге городов. Доля пассажиров на направление составила 1,3% пассажиров. А средний чек перелета в одну сторону был равен 6060 рублей.

Больше всего перелётов осенью совершалось в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург. Около 84% перелетов осенью было по России, зарубежные направления выбрали для путешествий 16% человек.

Самыми популярными заграничными направлениями стали страны ближнего зарубежья, среди них Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Армения. Часто летали также в Турцию и ОАЭ.

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