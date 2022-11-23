Расписание электрички из Самары в Похвистнево изменится 24 ноября

Пассажиров просят отнестись с пониманием и учитывать изменения при планировании своих маршрутов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 24 ноября 2022 года, электричка из Самара в Похвистнево поедет по временному измененному расписанию. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Речь идет о пригородном поезде № 6528 Самара (отправление 19:30) – Похвистнево (прибытие 22:09). Как рассказали в компании изменения устанавливаются в связи с ремонтом пути на участке Толкай – Подбельская.

Таким образом, электричка поедет по-другому на участке Новоотрадная – Похвистнево. Она проследует по измененному расписанию Самара (отправление 19:30) – Новоотрадная (21:13-22:16) – Похвистнево (прибытие 22:11). Время в пути отличается всего на две минуты.

Пассажиров просят отнестись с пониманием и учитывать это при планировании своих маршрутов. Подробное расписание можно посмотреть на сайте.

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