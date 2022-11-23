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НовостиОбщество23 ноября 2022 7:53

В Самарской области ликвидировали крупную свалку, расположенную в овраге

Местная жительница обратилась за помощью в прокуратуру
Алена ПРОВКИНА
Специалисты ликвидировали свалку. Фото: прокуратура региона

Специалисты ликвидировали свалку. Фото: прокуратура региона

В Кинель-Черкасском районе Самарской области местная жительница обратилась за помощью в прокуратуру. Она рассказала, что рядом с частными домами образовалась крупная свалка.

По информации прокуратуры региона, заявительница отметила, что на улице Красноармейской на заднем участке домов в овраге образовалась крупная свалка. Местные жители сбрасывали туда бытовой и строительный мусор. Сотрудники ведомства осуществили выезд и подтвердили доводы заявителя.

В адрес главы района внесли представление. На данный момент свалку ликвидировали.

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