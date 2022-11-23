Самарский врач выбран экспертом при центральном совете сторонников «Единой России»

Александр Муравец - известный в регионе врач и общественник / Фото: Единая Россия

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец вошел в состав экспертного совета при центральном совете сторонников партии «Единая Россия». Он стал одним из 35 экспертов.

Александр Муравец — врач-общественник. Он является руководителем самарского фонда социального развития «Время жить!», председателем комиссии общественной палаты региона по соцполитике, здравоохранению, ЗОЖ и спорту, а также членом общественного совета партпроекта «Здоровое будущее». Он известен в Самарской области как создатель профилактических программ и организатор мероприятий по вакцинации.

Отметим, экспертный совет ЦСС партии проводит экспертизу проектов НПА в сфере развития некоммерческого сектора. Также он определяет их соответствие основам строительства гражданского общества и готовит предложения для дальнейшего внедрения в работу социально ориентированных НКО.

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