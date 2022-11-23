В Самарской области из-за «Камаза» две легковушки столкнулись на «встречке»

В медицинское учреждения с места ДТП был госпитализирован водитель второй легковушки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 22 ноября, в 12:35 в Чапаевске 40-летний водитель «Камаза» врезался в впереди стоящий автомобиль, который отбросило на другую легковушку.

— Мужчина ехал по автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в сторону Чапаевска. На 94 километре он не выбрал подходящую скорость, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не справившись с рулевым управлением, автомобилист наехал на «Ладу 111730», которая пропускала встречный автомобиль перед нерегулируемым перекрестком. За рулем находился 50-летний водитель, который собирался поворачивать налево.

В результате столкновения машину по инерции отбросило вперед на полосу встречного движения, где она врезалась в «ВАЗ-21102» под управлением 39-летнего водителя. В медицинское учреждения с места ДТП был госпитализирован водитель автомобиля «ВАЗ-21102».

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