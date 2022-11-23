Самарские студенты приняли участие в игре «Ключевая ставка» Банка России

Студенты попробовали свои силы в подготовке и принятии решения о ключевой ставке

В СамГТУ состоялась игра для студентов «Ключевая ставка». Ее для будущих экономистов провели эксперты самарского отделения Волго-Вятского ГУ Банка России.

В основе игры — упрощенная модель процесса подготовки и принятия решения о ключевой ставке. Студентов познакомили с принципами денежно-кредитной политики Банка России и помогли разобраться в ее основном инструменте.

Участниками игры стали пять команд. Каждая должна была собрать информацию по своей специализации и проанализировать заданные экономические условия. После этого студенты должны были решить: изменить или сохранить уровень ключевой ставки, а также обосновать свои действия. От команд требовалось достичь уровень инфляции близкий к 4%. Все успешно справились с этой задачей.

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